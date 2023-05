Estalvi del 21,5% en enllumenat públic a la Massana

Actualitzada 30/05/2023 a les 15:24

La Massana ha estalviat un 21,5% en enllumenat públic aquest any, segons informa el comú en nota de premsa. El consum en el mes d'abril ha estat de 57.260 kW, mentre que l'abril de l'any passat va ser de 73.030. La corporació afirma que l'evolució a la baixa del consum s'està fent de forma progressiva, després que l'any passat iniciés una campanya de substitució de bombetes de vapor de sodi per leds, a més d'aplicar altres mesures per reduir el consum energètic.En aquest sentit, el comú indica que en els primers mesos d'enguany s'han instal·lat 472 llums adquirits a finals de l'exercici passat i que compten amb un sistema d'il·luminació regulable. A més, es manté la mesura d'il·luminar un fanal sí un fanal no a les diferents urbanitzacions, mentre que a les avingudes Sant Antoni, el Ravell i el Través continuen apagats un dels dos llums dels fanals amb doble braç.