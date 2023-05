Buscant el públic jove a Vila

Actualitzada 30/05/2023 a les 11:34

Els esforços del comú d’Encamp per captar públic jove per a les festes tradicionals es van tornar a veure reflectits ahir a la diada de Sant Romà de Vila. Com cada dilluns de Pentecosta la petita església va acollir al migdia la tradicional celebració del patró del poblet. Una jornada en què, amb el permís de la pluja, van participar una seixantena de persones que, després, van poder gaudir del dinar popular amenitzat amb música en directe. Una combinació que ja va succeir a la festivitat de Sant Jaume dels Cortals i que busca, precisament, apropar els dies de festa tradicional als més joves. “Està bé, almenys dines amb una mica de música i fem germanor”, apuntava una padrina acompanyada dels nets. De fet, bona mostra d’aquesta combinació va ser que durant l’eucaristia un bon grapat de joves va preferir esperar fora de la petita església, la qual estava plena, per poder començar a menjar l’aperitiu preparat i la posterior costellada.“En aquestes festivitats a Encamp ja acostumem a tenir una bona afluència”, va asseverar ahir el conseller encampadà David Cruz, que va remarcar la presència de padrins, però també els treballs que s’estan duent a terme conjuntament amb la comissió de festes per incloure “la part més tradicional, que és la missa i la ballada de sardanes, i la part més moderna, amb música en directe i la costellada”. Tot plegat gràcies a la col·laboració de la corporació i la comissió de festes, a la qual s’ha volgut introduir en certes festivitats per trobar aquest punt intermedi i captar un nou públic. En aquest sentit, Cruz va detallar que “la comissió de festes ja participava en aquesta festivitat i aquest any comencem amb música en directe i anirem engrescant la comissió de festes perquè pugui participar en d’altres actes”. Justament, el conseller va explicar que de les dues celebracions que encara resten aquesta primavera, la comissió serà present en una, en la de la Mare de Déu de l’oratori (l’altra celebració és la de la Mare de Déu de l’ecologia). Així, a més de la missa tradicional i l’aplec de sardanes, també es volen afegir al programa altres activitats.Una mesura que Cruz també va posar en valor pel fet de produir-se després de la pandèmia, la qual va privar els encampadans de la celebració durant cert temps. “Amb la covid vàrem deixar de fer aquests actes més tradicionals i posteriorment amb les limitacions d’aforament estàvem molt limitats”, va remarcar el mateix conseller.En aquesta mateixa línia, Cruz va detallar que de cara a la festa major una de les novetats serà recuperar el concert de Sant Joan, en un acte sobre el qual el conseller va assegurar que “esperem que la gent tingui bona rebuda des d’un inici en una activitat que es feia antigament i que enguany es recupera”. En aquest cas, Cruz va confirmar que l’aparcament de Sant Miquel serà la ubicació del concert.