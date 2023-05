Andorra la Vella convoca un premi d'escultura urbana

Actualitzada 30/05/2023 a les 15:20

El comú d'Andorra la Vella ha anunciat aquest matí la convocatòria del Premi Andorra la Vella d'Escultura Urbana, de caràcter biennal i amb un premi de 6.000 euros per al guanyador, més 14.000 euros per a la realització de l'obra. L'objectiu és potenciar la creació artística del país en l'àmbit de l'escultura urbana i posicionar els espais urbans de la capital, i en especial el Parc Central, com a enclavament de creació artística i epicentre de l'art contemporani.



Així ho ha explicat aquest matí el cònsol major, David Astrié, en un acte en què ha estat acompanyat dels artistes que actualment tenen escultures exposades al Parc Central. "Vist que cada cop hi ha més obra cultual i que té un lligam perfecte amb el Centre d'Arts, hem decidit convocar el Premi Andorra la Vella d'escultura urbana», ha manifestat Astrié. El cònsol major s'ha referit també als molts canvis que s'han anat portant i que encara s'està fent, com la nova zona de joc del parc infantil. «És un espai que cada vegada utilitzen més usuaris i que a més també s'ha convertit en un enclavament cultural», ha emfasitzat.Astrié ha informat també de la instal·lació en aquest mateix espai des de fa uns dies de l'escultura de Josep Viladomat Nu femení sedent o Mari Carme, que fins ara estava ubicada a la rotonda de la Baixa del Molí "per aquesta coherència d'aquest enclavament cultural que hem aconseguit que esdevingui el Parc Central". El cònsol menor, Miquel Canturri, ha recordat que ja fa temps "que des de la corporació comunal s'està impulsant que el Parc Central esdevingui un centre d'art a cel obert".

El Parc Central compta actualment amb sis peces d’artistes del país: Àngel Calvente (Bust de Filipines), Rafael Contreras (La Cadireta), Judit Gaset (“...El vent recull l’univers infinit”), Nerea Aixàs (Homenatge al voluntariat), Emma Regada (Jo en tu) i la recentment instal·lada Nu femení sedent o Mari Carme, de Josep Viladomat.