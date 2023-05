Prop d'un centenar de persones a l'aplec de Vila

Actualitzada 29/05/2023 a les 15:50

L’església de Sant Romà de Vila ha acollit aquest matí el tradicional aplec de la segona pasqua. Prop d’un centenar de persones han participat en l’eucaristia d’aquest matí, mentre que el dinar popular ha venut les 60 entrades que hi havia disponibles.En aquest sentit, el conseller David Cruz ha posat de relleu “la comunitat” que es realitza en aquests actes populars que enguany busquen compaginar els actes més tradicionals amb elements més moderns, com pot ser la música en directe, per atreure al jovent.