Escaldes organitza el 1r torneig de futbolí

Actualitzada 30/03/2023 a les 12:49

El Departament de Joventut d'Escaldes-Engordany organitza el primer Torneig de Futbolí que tindrà lloc el dissabte 13 de maig al vestíbul del Prat del Roure. En aquesta jornada pretén fomentar la participació i convivència entre els joves de 12 a 35 anys i, alhora, afavorir l'esperit esportiu entre aquests.La competició quedarà dividida en tres categories A, B i C segons l'edat. La categoria A reunirà els jugadors d'entre 12 i 15 anys, la categoria B acollirà jugadors de 16 a 22 anys i la categoria C integrarà jugadors d'entre 23 i 35 anys. Per ara està previst fer 16 parelles per categoria, on s'enfrontaran doms d'una petita lliga que s'iniciarà a les 10 hores i finalitzarà 13 hores. Les finals i semifinals es jugaran de les 15 hores a les 17 hores i en acabar s'entregaran els premis als guanyadors. Les inscripcions comencen demà i es tancaran el pròxim 10 de maig.