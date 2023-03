Els consellers d'Ordino hauran de portar corbata als plens

Actualitzada 30/03/2023 a les 14:48

La normativa no ha agradat al conseller de X'Ordino, Enric Dolsa, que ja ha anunciat que continuarà assistint a les sessions sense corbata i que, si hi ha sancions previstes per als qui incompleixin els reglament, les pagarà. "Ho trobo un endarreriment", ha afirmat.

El cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha aclarit que no se sancionarà ningú per no posar-se la corbata, però ha apel·lat a seguir la normativa "per respecte a les institucions" comunals. "No m'agradaria que el comú és convertís en el congrés dels diputats espanyol", ha reblat el mandatari.

El comú d'Ordino ha aprovat avui al migdia en sessió de consell el reglament de protocol i cerimonial. El text estableix que en els consells sabuts els consellers, homes i dones, hauran de portar vestit negre i camisa blanca i, els homes, també corbata negra, mentre que en els consells ordinaris s'haurà de vestir formal i, els homes, també amb corbata.