Curs de monitors astronòmics a la Massana

Actualitzada 30/03/2023 a les 12:39

El comú de la Massana organitza del 4 al 9 de maig un curs per formar a monitors astronòmics. La formació, de seixanta hores de durada, tindrà lloc a l'hotel Gothard d'Arinsal i certificarà als alumnes amb un diploma oficial de la Fundació Starlight que els capacitarà per tirar endavant activitats relacionades amb el cel fosc. El curs va principalment adreçat a persones que treballen en el sector turístic, aficionats a l'astronomia i a la divulgació científica, tot i això, el comú indica que el curs està obert a tothom que estigui interessat a formar-se com a monitor astronòmic. Les inscripcions per participar-hi es poden formalitzar fins al 16 d'abril a la pàgina web o enviant un correu a info@comumassana.ad a un preu de 375 euros.