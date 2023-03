Marsol promet un nou centre de salut per a Ciutat de Valls

Actualitzada 29/03/2023 a les 20:05

La candidata de Demòcrates + Liberals d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha promès un nou centre de salut abans d'acabar l'any. Marsol ha declarat que el projecte es licitarà properament i la construcció d'iniciara abans de l'estiu, amb un pressupost de 400.000 euros. "A poc a poc anem millorant les infraestructures de Ciutat de Valls: hem fet millors accessos amb l'ascensor i hem ampliat les freqüències del bus comunal", ha explicat la candidata. D'altra banda, DA+ Acció d'Escaldes-Engordany ha anunciat el projecte de fer el primer cementiri multiconfessional del país, que es vol ubicar al cementiri de la Plana. El suplent Salomó Benchluch ha declarat que es farà des del consens amb el grup de diàleg interreligiós del país, on es representen les diferents comunitats religioses.A Sant Julià de Lòria, la candidatura parroquial ha destacat que volen potenciar els productes autòctons per fomentar el sector primari i també com a model sostenible de consum. El candidat suplent Joan León ha defensat que "potenciarem el cultiu de la vinya i l'enoturisme", des d'un treball col·laboratiu amb els mateixos productors. El cap de llista de Demòcrates + UP d'Encamp, Jordi Torres, ha declarat que "hi ha dos problemes essencials al país: l'habitatge i la pèrdua de poder adquiriu" i, "continuarem augmentant el salari mínim fins al 60% del mitjà, el que en els càlculs actuals equival a 1.371 euros". Torres també s'ha compromès a incrementar "per sobre de l'IPC les pensions més baixes", a més de donar continuïtat a la gratuïtat del transport públic o a la contenció de tarifes de FEDA.El número 2 de la llista de DA+Independents de Canillo, Jordi Jordana, ha explicat avui el projecte per finalitzar els trams que queden de la canalització del riu en el seu pas per Canillo, per sanejar la llera del riu, evitar inundacions però també per guanyar "un espai natural agradable i atractiu" al poble. Per finalitzar, Marc Saura, el candidat suplent de DA+ACO Liberals d'Ordino, ha citat als mitjans davant de l'antic Hotel Casamanya per recordar que "després de 20 anys tancat, acollirà les dependències del Ministeri de Medi Ambient i Agricultura el Departament de Medi Ambient del Comú i sales per al Quart".