El PS denuncia "greus" defectes de seguretat al nou parc del Pas

Actualitzada 29/03/2023 a les 16:08

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d'Encamp, David Rios i Enric Riba, denuncien "greus defectes de seguretat" al nou parc infantil del Pas de la Casa. El partit ha entrat una pregunta al comú, que serà resposta en la sessió de demà de Consell de Comú, per saber si s'havien adonat que els infants i joves "poden saltar les baranes que delimiten el parc i accedir al teulat de l'antiga guarderia, amb tot el que això comporta a nivell de seguretat". D'aquesta manera, demanen "com s'ha pogut obrir aquesta instal·lació sense tenir en compte aquest greu defecte" i si "no se'n van adonar mentre s'estava executant la construcció".