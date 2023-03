Marsol anuncia que el Centre Nacional d'Emergències es farà a Santa Coloma

Actualitzada 28/03/2023 a les 19:24

La candidatura de Demòcrates +Liberals d'Andorra la Vella encapçalada per Conxita Marsol han anunciat avui que el futur Centre Nacional d'Emergències s'ubicarà al costat de la caserna de Bombers de Santa Coloma. Concretament, es farà en uns terrenys de 8.000 metres quadrats propietat del Govern on també s'hi vol ubicar un parc públic de més de 6.000 metres quadrats. Marsol ha indicat que aquest espai podria comptar amb una "piscina d'estiu i amb zona d'aparcament".D'altra banda, la llista de Demòcrates + Acció ha visitat l'Espai Jovent d'Escaldes-Engordany per reivindicar el Pla Integral de Salut Mental i Addicions (PISMA) impulsada aquesta legislatura. La candidata suplent Laura Mas ha declarat que es tracta "d'un conjunt d'accions per garantir el dret de la ciutadania a la salutmental" a través de la prevenció, el tractament, el seguiment i la rehabilitació de les persones.Quant a Ordino, Demòcrates + ACO d'Ordino asseguren que la preserveració del patrimoni arquitectònic de la parròquia és una de les prioritats de la seva candidatura. Berna Coma, la número u de la llista s'ha compromès a continuar "restaurant i rehabilitant les esglésies de la parròquia" i ha remarcat especialment la restauració de l'església romànica de la Cortinada.Tanmateix a Encamp, la candidata suplent de la llista de Demòcrates + UpD Jennifer Iglesias, ha explicat des de l'església de Vila, les propostes de DA. "Volem que el 30% del país esdevingui reserva natural" ha declarat i ha apostat per garantir la seva protecció, a més ha fet esment d'una nova llei de l'aigua per fer-ne un ús sostenible. A Canillo, els candidats de llista DA+Independents de Canillo, Casal i Jordana s'han traslladat a la Cascada de Moles. Els candidats han anunciat una inversió conjunta entre el Govern i el Comú per rehabilitar la zona i protegir-la de la caiguda de boscos rocosos.