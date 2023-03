Actualitzada 27/03/2023 a les 06:59

El comú d’Escaldes-Engordany preveu incorporar 140 eventuals aquest estiu per treballar com a monitors de l’Escaldes-Estiu, d’ecoguarda de la vall del Madriu, com a operaris de camins de muntanya o d’eventuals de cultura i promoció turística. La corporació contractarà un total de 57 monitors per a cada un dels torns d’aquest estiu.