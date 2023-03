DA es proposa ubicar el Museu Nacional a l'antiga plaça de Baus

Actualitzada 27/03/2023 a les 20:47

La cap de llista d'Andorra la Vella, Conxita Marsol ha anunciat que de des de Demòcrates + Liberals d'Andorra la Vella volen ubicar el Museu Nacional a l'antiga plaça de braus de la capital. Marsol ha declarat que serà "un espai sostenible, amb molta vida, envoltat de places i espais públics", també amb un espai per als creadors i associacions culturals del país. D'altra banda, ha assegurat que un dels futurs projectes que té el comú és connectar la plaça de baus amb la plaça del Poble.La candidatura d'Encamp ha anunciat un nou Pla de rehabilitació per al nucli històric de les Bons. La candidata a llista Esther París ha recordat que "l'actual pla es va fer fa més de 20 anys i que limita en excés" i que "s'hauria d'adaptar a les noves necessitats i nous materials per afavorir la rehabilitació, especialment en matèria d'eficiència energètica".La candidata Sandra Codina de la llista de Demòcrates + ACO + Liberals d'Ordino s'ha compromès a iniciar les obres d'eixample i millora dels dos trams que queden pendents de la CG3, precisament el de les Salines i també el del poble de Llorts.David Montané, número 2 de la llista de Ciutadans Compromesos + Demòcrates de la Massana, ha explicat el projecte per unir la Massana amb Arinsal amb una voravia, perquè els ciutadans s'hi puguin desplaçar a peu i fomentar així "la mobilitat sostenible".La candidata Helena Mas ha anunciat el projecte de construir una residència universitària a Sant Julià de Lòria, i ho ha defensat a través de la rehabilitació d'un edifici en desús. Mas ha avançat que s'estudien diverses alternatives d'edificis ara tancats que podrien encabir la futura residència.El número 2 de la llista de Demòcrates + Acció d'Escaldes-Engordany, Marc Magallón s'ha volgut centrar en la promoció dels productes artesans d'Andorra, que cal continuar potenciant com a producte de proximitat i de qualitat, sostenibles, del qual se'n beneficia la gastronomia del país.