La previsió d'ingressos per sancions es multiplica per 2,4 en quatre anys

El comú estima que ingressarà més de 905.000 euros en multes, xifra que suposa un increment del 30% respecte del 2022

El comú d’Andorra la Vella preveu que aquest any ingressarà 905.000 euros gràcies a les sancions de circulació i de zona horària, segons indica el pressupost per al 2023. La xifra suposa un increment del 30% respecte de la de l’any passat i del 138% si ens remuntem al 2019, abans de l’esclat de la pandèmia. Dit d’una altra manera: en quatre anys l’import que el comú de la capital espera ingressar per aquestes sancions s’ha més que doblat, ja que s’ha multiplicat per 2,4.



En xifres absolutes, mentre que el 2019 el pressupost estimava una entrada de 380.000 euros per