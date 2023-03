Escaldes incorporarà 140 treballadors d'estiu

Actualitzada 26/03/2023 a les 16:20

El comú d'Escaldes-Engordany preveu incorporar 140 eventuals aquest estiu per a treballar com a monitors de l'Escaldes-Estiu, d'ecoguarda de la Vall del Mariu, com a operari de camins de muntanya o d'eventuals de Cultura i Promoció turística, segons indiquen en nota de premsa. Així, la corporació contractarà un total de 57 monitors per cada un dels torns d'aquest estiu. El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 14 d'abril a les 15 hores. Per optar al lloc de treball s'ha de fer major d'edat. En el cas que la demanda d'activitats superi les previsions el comú obrirà més places per ampliar el nombre de monitors.