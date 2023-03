El comú reobre la rampa de la Callissa Ciutat Valira

A la reforma es van reparar i reforçar l’estructura i els ancoratges

La rampa de la Callissa Ciutat Valira, que uneix la part alta de l’avinguda Meritxell (a l’altura del número 34) amb la part baixa del carrer Fiter i Rossell, ja torna a estar operativa. Aquesta setmana s’ha reobert als vianants aquesta via de connexió després d’uns mesos d’una reforma per reparar i reforçar-ne l’estructura i els ancoratges, renovar el sostre i el paviment i fer-hi un embelliment general.



La rampa, que havia estat tancada des del setembre per les obres, és una de les connexions que hi ha a la parròquia per salvar el desnivell a peu entre la part alta