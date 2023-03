PS SDP+ vol augmentar la freqüència del transport públic

Actualitzada 23/03/2023 a les 12:57

La número dos de la candidatura de la coalició PS SDP+ de la candidatura d'Escaldes-Engordany, Elisabet Zoppetti, ha manifestat aquest matí que aposten per augmentar la freqüència de pas i mantenir la gratuïtat del transport públic. "Estem preocupats pel transport públic, no volem que deixi de ser gratuït", ha manifestat la candidata, que creu que s'han de revisar les concessions ifixar uns horaris i augmentar la freqüència de pas. "No pot ser que gent arribi a parada i no sàpiga a quina hora passarà o no" el bus, ha dit Zoppetti, afegint que és necessari fer-ho "si volem un transport que afavoreixi el medi ambient i sigui sostenible". Zoppetti ha fet aquestes declaracions a la plaça de les Pubilles d'Escaldes acompanyada del cap de llista de la parròquia, David Pérez. El lloc ha estat escollit per mostrar com la mida dels autobusos no s'adapta als carrers i xarxa viària del país.