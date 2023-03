Adjudicat el concurs d'idees per als pisos tutelats de Sant Julià

Actualitzada 23/03/2023 a les 13:23

El comú de Sant Julià de Lòria ha adjudicat el concurs d'idees per a la realització del projecte dels pisos tutelats destinats a persones de més de 65 anys amb autonomia. L'empresa escollida, segons indiquen en nota de premsa, ha estat Altura, per un import de 740.000 euros. El despatx ha aconseguit la millor puntuació amb el projecte que porta com a lema 'Patis plens de vida', i compta amb termini de 140 dies per acabar d'encàrrec. Tanmateix, la corporació informa que la proposta de cost de l'obra ascendeix fins als 8 milions d'euros i s'aprovarà en el proper consell de comú.L'edifici està previst que es construeixi a l'entrada del poble, en un terreny de 1.000 metres quadrats cedit pels marmessors de Climent Riera i situat a la zona de la rotonda del Sant Eloi. L'immoble disposarà d'una setentena d'habitacions i amb diversos espais comuns com menjador, sala d’estar i jardins, entre d’altres.