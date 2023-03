Actualitzada 22/03/2023 a les 13:19

El comú d'Ordino farà una revisió excepcional del Pla d'urbanisme de la parròquia que ha adjudicat per un import de 95.304 euros, segons publica avui el BOPA. L'edicte recull la decisió aprovada per la junta de govern dilluns de la setmana passada d'adjudicar per contractació directa a l'UTE Urbba+Landlab+ Mas Valiente Arquitectes. El termini d contractació és de 7 mesos.El comú ordinenc ha anunciat aquest migdia la compareixença divendres davant els mitjans de comunicació del cònsol major, Josep Àngel Mortés, per informar "sobre el projecte d'interès nacional per a la construcció d'un centre de recerca en immunologia i la revisió del Pla d'Ordinació i Urbanisme".