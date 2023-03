L’oposició reclama que es doni a conèixer en quins casos els propietaris ha de pagar el tribut

L’oposició canillenca va reclamar ahir que s’aclareixin les casuístiques en les quals un propietari ha de pagar el tribut de 250 euros per tenir un pis buit. Des d’Objectiu Comú la consellera, Dolors Cabot, va reclamar a la corporació “unificar els criteris en els quals es cobra aquest tribut; d’aquesta manera seria més just i igualable per a tothom”.



La consellera de la minoria va fer aquestes declaracions després del malestar de propietaris de pisos que han vist com se’ls cobrava 250 euros per un pis buit quan en realitat havia estat llogat. La problemàtica rau en el fet que el