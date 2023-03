Torna el XocoFest amb més activitats, expositors i tallers

Actualitzada 21/03/2023 a les 12:16

El XocoFest torna els propers 31 de març a 8 d'abril a la plaça de l'antiga caserna de bombers d'Andorra la Vella amb més activitats, expositors i tallers que l'any passat. El comú ha decidit donar continuïtat a un esdeveniment que en la seva primera edició, la primavera del 2022, "va superar totes les expectatives" d'assistència de visitants, segons ha assenyalat avui el cònsol major de la capital, David Astrié. En total hi haurà 56 activitats, 13 més que l'any passat, i nou expositors (l'any passat en van ser set). Perquè tothom pugui participar en els tallers, aquest any se n'han ampliat el nombre de places i els horaris.L'esdeveniment estrella del festival serà La fàbrica de la xocolata, on el xef pastisser i xocolater Adrián Ramírez muntarà una escultura amb 100 quilos de xocolata. Ramírez té més de 70.000 seguidors a Instagram i 90.000 a TikTok.