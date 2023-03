Actualitzada 21/03/2023 a les 13:03

El comú de la Massana obre demà les inscripcions per muntar parada a la nova edició del Vide Dressing, que se celebrarà del 21 al 23 d'abril a la Closeta i a les Fontetes. En nota de premsa, l'ens indica que hi ha disponibles setanta places i per poder beneficar-se'n cal enviar una sol·licitud amb les dades personals i explicant el tipus de producte que es vol vendre a info@comumassana.ad.