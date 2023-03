Estades a l'alberg de la Baronia i activitats de natura a Encamp per Pasqua

Actualitzada 21/03/2023 a les 11:32

El comú d'Encamp ha organitzat activitats per a infants i joves de 3 a 17 anys des del 3 al 14 d'abril concidint amb les vacances de Pasqua. Les inscripcions es poden fer ja al web del comú per gaudir de propostes com les estades a l'alberg de la Baronia, una sortida al kàrting del Pla, una barbacoa o activitats lúdiques i d'oci amb la temàtica dels scouts i la fauna i flora dels Pirineus.Els infants de 3 a 5 anys d'Encamp i del Pas de la Casa podran participar en les activitats setmanals del Llaç d'Animació on emprendran una aventura amb un nou amic del Llaç, el Tom com petits scouts. El recorregut planteja obstacles i proves per ensenyar als nens petits consells de supervivència i la fauna i la flora del Principat, segons detalla el comú.