Trobada dels joves amb representants polítics

El Punt d'Informació Juvenil d'Encamp acull demà el 'Digues la teva', una trobada amb representants de les formacions polítiques que es presenten a les properes eleccions amb la voluntat de tractar propostes relacionades amb la joventut. El comú informa en nota de premsa que la xerrada, oberta a tots els joves, es farà a les 19 hores a la seu del punt d'informació, al carrer de la Valireta. Els participants en representació de les formacions polítiques seran Sergi Esteves per part de Concòrdia, Marti Martisella per DA+CC+ACO+UP, Judith Pallarés per part d'Acció, Pere Baró per part del PS SDP+, Carine Montaner per Andorra Endavant i Antoni Puig per Liberals.