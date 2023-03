L'exploració de la zona d'exclusió de Txernòbil, al cicle de cinema

Actualitzada 20/03/2023 a les 17:37

El Cicle de Cinema de Muntanya i de Viatges d'Ordino i la Massana continua aquest dimecres amb la projecció d''Stalking Chernobyl', un documental sobre la cultura underground en la zona d'exclusió de Txernòbil, que darrerament està sent considerada com una zona a explorar per aventurers il·legals de senderisme, aficionats als esports extrems, artistes i companyies de turisme.El documental ha estat dirigit i produït per l'activitat brasilera Iara Lee. El comú de la Massana informa que per motius personals de darrera hora Lee no podrà assistir a la sessió. Al seu lloc vindrà Valerii Zakrevskyi, treballador a la planta nuclear de Txernòbil en el moment de l'accident. La sessió serà a les 21 hores al teatre de les Fontetes. El cicle tancarà el dimecres 29 de març amb el documental 'El món amb 195 viatges' d'Eduard Micas.