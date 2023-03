La capital obre les inscripcions per als campus de Setmana Santa

Actualitzada 20/03/2023 a les 12:09

El comú d'Andorra la Vella obre les inscripcions per participar a les activitats de Setmana Santa dirigides a infants i joves. En nota de premsa, informen que enguany s'ofereixen nou campus esportius i les activitats del casal d'infants El Llamp i de la Ludoteca de Santa Coloma. Les activitats es distribueixen en dos torns: el primer, del dilluns 3 al dijous 6 d'abril i el segon, del dimarts 11 al divendres 14 d'abril.Per una banda, des del departament d'Esports es proposen nou campus amb 230 places en el primer torn i 195 en el segon, i les inscripcions es poden formalitzar a partir d'avui. Entre les propostes hi ha el cmapus de bàsquet, de futbol, de kung-fu, de rítmica, de voleibol, multiesports, de patinatge artístic, d'hoquei i de moto trial.En canvi, el departament de Social posa a disposició dues propostes per a infants de 3 a 6 anys, amb inscripcions disponibles també a partir d'avui. Les famílies poden formalitzar les inscripcions a través de la pàgina web del comú i als departaments d'Esports i de Social.