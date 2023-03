El comú anuncia tres actuacions per millorar la mobilitat a Andorra la Vella

Actualitzada 20/03/2023 a les 13:24

El comú d'Andorra la Vella ha anunciat avui tres actuacions urbanístiques que tenen com a objectiu afavorir la mobilitat de les persones, un àmbit que la corporació sempre ha considerat fonamental i prioritari. Tal com ha explicat el cònsol major, David Astrié, no es tracta d'obres de gran envergadura, però sí que milloraran la circulació de persones, sobretot les que tinguin una mobilitat reduïda, o portin, per exemple, un cotxet per a nens.Una primera actuació serà la construcció d'un pas de vianants que facilitarà la circulació entre el carrer de la Unió i Doctor Mitjavila, que durarà dos mesos i costarà 80.000 euros. L'afectació del trànsit serà mínima perquè la majoria dels treballs es portaran a terme a la nit. També es vol construir un ascensor entre l'avinguda Meritxell i el carrer Bisbe Iglesias, amb una inversió de 135.000 euros. En aquest els treballs tindran tres mesos de durada i s'aprofitarà també per embellir l'espai amb un jardí vertical.Finalment, s'arreglaran dos trams del marge dret del riu al passeig entre el pont del Lycée i la Borda Mateu, concretament en dos ponts on ara no hi ha tartan. Aquí s'invertiran 60.000 euros i la millora estarà a punt en dos mesos. La circulació no es tallarà al passeig perquè està previst que hi hagi passos alternatius. "És tracta d'actuacions que el comú considera claus per millorar la qualitat de vida de les persones", ha emfasitzat el consol major.