La corporació s’ha adreçat a dos ministeris del Govern perquè hi instal·lin un aparell fix o bé la policia hi faci controls amb un de mòbil

El comú de la Massana ha cursat dues sol·licituds perquè s’instal·lin radars a Anyós i, d’aquesta manera, els vehicles redueixin la velocitat i no es produeixin situacions d’inseguretat. La corporació s’ha adreçat, per una banda, al ministeri de Justícia i Interior per demanar que s’instal·li un radar mòbil. Aquest tipus d’aparell és utilitzat habitualment pel cos de policia per portar a terme controls de manera aleatòria en diferents punts de la carretera del país.



D’altra banda, el comú massanenc també ha realitzat una demanda al ministeri de Territori i Habitatge perquè es pugui obtenir el vistiplau de la Taula de Mobilitat