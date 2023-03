El cònsol afirma que hi ha protocols per actuar en cas de crescudes del cabal i que el mateix dilluns s’havien reforçat les mesures de protecció

El cònsol major d’Andorra la Vella, David Astrié, va afirmar ahir que si bé les imatges de la crescuda del Valira dilluns al vespre a la zona on s’estan fent les obres de les fonts de colors eren “espectaculars”, no hi va haver cap conseqüència sobre els treballs i “no s’ha de patir en absolut”. Astrié va explicar ahir, després que dimarts la minoria socialdemòcrata demanés una reunió urgent per abordar aquesta qüestió, que hi ha un protocol d’actuació davant eventuals crescudes del cabal i que, de fet, el mateix dilluns ja s’havien reforçat les mesures de protecció. Uns blocs