La capital ofereix 164 places de treball estival per a joves

Les sol·licituds es poden formalitzar fins al 14 d’abril a les 15 hores

El comú d’Andorra la Vella ha obert el termini per cobrir 164 places de treball eventual per a l’estiu adreçades als joves de la parròquia entre els 16 i els 30 anys. Es tracta d’una xifra lleugerament superior a la d’altres temporades, perquè també es fitxaran joves per a la nova oficina de Turisme que s’obrirà al centre històric i per al Bici Lab. En concret, es convoquen 58 places al departament de Promoció turística i comercial, 63 de monitors per a les activitats esportives, 26 de monitors per als espais de lleure i sis per al servei de Joventut,