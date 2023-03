El comú contracta el control d'accés al camp de Claror

Actualitzada 16/03/2023 a les 06:50

El comú de Sant Julià de Lòria ha convocat una subhasta per contractar una empresa de seguretat que faci el control d’accés a la zona del camp de Claror. Les empreses interessades podran presentar les ofertes al servei de Tràmits comunal fins al 28 d’abril vinent a les 13 hores. Es tracta d’un pas més en el projecte de protegir la zona, a través d’una nova taxa per regular l’accés amb vehicle motoritzat a les zones de camp de Claror, camp Ramonet, port Negre i coll de Finestres. La taxa, inclosa en l’ordinació tributària comunal per al 2023, estableix un preu de 25 euros per persona i dia per accedir amb un vehicle dotat de motor a la pista forestal que travessa aquests espais.Tanmateix, el BOPA d’ahir també recollia l’edicte del concurs públic per construir una caseta a la mateixa zona del camp de Claror. En aquest cas, les empreses interessades a participar en la licitació poden presentar les ofertes al comú fins a la una del migdia del 5 d’abril vinent.