La capital selecciona 164 treballadors d'estiu

Actualitzada 15/03/2023 a les 09:04

El comú d'Andorra la Vella ha obert el termini per contractar 164 places eventuals per a l'estiu adreçades als joves de la parròquia. D'una banda, s'ofereixen 63 llocs de treball del 23 de juny al 15 de setembre per a les activitats esportives; 26 com a monitors per a les activitats de lleure del servei a la infància, i sis com a suport del servei de joventut i participació ciutadana, ambdós processos per un període comprés del 3 de juliol al 7 de setembre.En l'àmbit turístic, s'obre el termini per concórrer a 31 places com a informadors de carrer; vuit com a informadors de suport al Bici Lab Andorra; dos com a responsables de grup i un de coordinador, tots del 26 de juny a l'1 de setembre. Tanmateix, es convoca un procés selectiu per nomenar 14 informadors turístics i un guia turístic cultural i de muntanya, per al període entre el 3 de juliol i el 30 de setembre.Finalment, la capital contractarà deu auxiliars com a suport del servei de gestió del Medi Ambient i un treballador públic interí com a suport del departament de Recursos humans. Ambdós processos són per un període de temps entre el 3 de juliol al 31 d'agost.Les bases de la convocatòria i la sol·licitud per a presentar-se a qualsevol dels procesos de selecció es troben publicats a la pàgina web del comú, i segons informa la corporació, el termini per presentar-s'hi finalitza a les 15 hores del 14 d'abril.