PS+ Independents demana una reunió urgent per analitzar l'estat de les obres de les fonts del Valira

Actualitzada 14/03/2023 a les 19:27

Els consellers de Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella han demanat una reunió urgent a l’equip de govern comunal, i concretament amb els responsables d’urbanisme, per tal d’analitzar l’estat dels diferents projectes urbanístics en marxa per part del Comú, i especialment el de les fonts del Valira després de veure la crescuda que va experimentar el riu ahir al vespre, causant desperfectes als treballs.Els consellers consideren que aquest projecte i els treballs d’execució, iniciats fa mig any aproximadament, poden suposar un risc tal i com ha quedat palès aquest dilluns amb la crescuda del riu. En aquest sentit, han tornat a demanar els diferents estudis d’impacte ambiental i relatius a la seguretat de la infraestructura, informes que esperen poder tractar en la reunió demanada per analitzar els projectes urbanístics en curs del Comú.