Actualitzada 13/03/2023 a les 06:46

Després de l’èxit de 100 coses que has de saber sobre Andorra, llibre més venut per Sant Jordi l’any passat, la lingüista i professora Maria Cucurull torna amb Clava-la. Manual per dir la paraula que toca quan toca, un nou llibre dedicat a la llengua. L’acte de presentació tindrà lloc dimecres, a les set de la tarda, a l’Fnac Andorra.