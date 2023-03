Mobilització a la capital dels contraris al laboratori de Grifols

La protesta, que serà silenciosa com la primera, tindrà lloc el proper 18 de març

La plataforma contrària a la construcció d’un centre de recerca en immunologia de Grifols als terrenys del Prat de la Farga d’Ordino prepara una altra mobilització silenciosa, aquesta vegada a les parròquies centrals, per al dissabte 18 de març, un dia abans de l’inici de la campanya de les eleccions nacionals.



El punt de trobada dels manifestants serà la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany. La mobilització, que serà silenciosa, com la que va tenir lloc fa just un mes a Ordino, recorrerà les avingudes Carlemany i Meritxell i s’acabarà a la plaça del Poble d’Andorra la Vella. La primera concentració va aplegar unes