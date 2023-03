L'Hibernation aposta pel talent nacional amb 11 DJs del Principat

El festival de música electrònica del Pas de la Casa torna del 17 al 19 de març amb un cartell que combina artistes internacionals i locals

L’Hibernation, el festival de música electrònica del Pas de la Casa, torna els propers 17, 18 i 19 de març amb un cartell format per 35 artistes de renom internacional en els gèneres del house, el deep i el techno amb 11 DJs del país. Aquest és, justament, un dels punts forts del festival, segons va afirmar en declaracions al Diari el director de promoció de l’esdeveniment, el DJ andorrà Ricard Capdevila (Richy Vuelcom quan puja a la cabina). “Hi ha molt talent al país i pensem que un festival com l’Hibernation és un bon escenari per donar-li la visibilitat