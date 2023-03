Escaldes obre el termini d'inscripció de les activitats de Pasqua

Actualitzada 13/03/2023 a les 13:36

El departament d'Esports del Comú d'Escaldes-Engordany inicia les activitats esportives per mantenir ocupats als infants i joves d'entre 6 i 14 anys durant les vacances escolars de Pasqua. Les activitats esportives. El primer d'ells anirà del 3 al 6 d'abril i el segon de l'11 al 14 d'abril. Els infants i joves només pagaran per les activitats que escullin, tenint en compte que totes elles tenen el mateix preu (30 euros per quatre dies de la setmana i per franges de 3 hores). Les inscripcions es podran fer a partir del 15 de març i s'allargaran fins al 29 del mateix mes.