El comú d'Ordino és el que preveu recaptar més per habitant per l'ITP

La parròquia alta estima que ingressarà 180 euros per resident de mitjana gràcies a l’impost de transmissions patrimonials

El comú d’Ordino és l’administració comunal que espera recaptar més per habitant aquest any pel concepte d’impost de transmissions patrimonials (ITP), segons es desprèn d’una anàlisi feta pel diari dels pressupostos comunals. La previsió de la corporació ordinenca és haver ingressat al cap de l’any un milió d’euros gràcies a l’ITP. És a dir, 180 euros per habitant de mitjana, si es té en compte que la població d’Ordino, segons les xifres actualitzades que publica regularment el departament d’Estadística, és de 5.426 persones. L’ITP s’aplica “a totes les transmissions de béns immobles i a les constitucions i les cessions de