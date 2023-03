Actualitzada 12/03/2023 a les 06:43

El comú de la Massana ha acordat convocar un procés selectiu d’ingrés per contractar un vaquer per un període de cinc mesos com a treballador públic interí. Tota persona interessada en aquesta plaça s’ha d’adreçar al departament de tràmits o bé a la pàgina web del comú per tal de conèixer les bases de la convocatòria i presentar la documentació corresponent.