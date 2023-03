L’oposició denuncia que no ha estat informada d’aquests avenços

La qüestió de Grifols va tornar a ser ahir protagonista d’una altra sessió de comú. Josep Àngel Mortés, cònsol major d’Ordino, va anunciar que ja han enviat a Govern tota la documentació sobre el projecte de construcció del centre de recerca de Grifols. La notícia va fer saltar l’oposició política i el conseller de X’Ordino, Enric Dolsa, va lamentar que com “a membre del comú i de la comissió d’obres” no hagi estat informat dels avenços.



“Quan entra un tema tan important el més normal és que se’ns convoqui per parlar-ne i més quan soc titular de la comissió d’obres del