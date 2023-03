Espectacles pel 60è aniversari de l'Esbart Laurèdia

Actualitzada 10/03/2023 a les 17:50

L'Esbart Laurèdia celebra aquest any 60 anys i per commemorar-ho l'entitat ha gestionat diversos actes des del febrer fins al gener per festejar la celebració. El pròxim esdeveniment és 'TERRA' un espectacle de nova creació que es va estrenar per commemorar els 600 anys de la creació del Consell de la Terra i s'emmarca dins dels actes del Consell General pel 30è aniversari de la Constitució el 14 de març. El 29 d'abril l'entitat participa als Premis Joan Burés i Vidal amb la peça "Contra-Passos". L'endemà l'associació actuarà al Festival de Folklore Ibèric organitzat pel grup de folklore Casa de Portugal. Al 27 de maig l'Esbart Laurèdia celebren els 800 anys de la troballa de la Verge amb la dansa interpretada amb música en viu. L'onze de juny es reuniran per mostrar l'espectacle 'Recordes quan...' un recull de 60 anys de treball pedagògic amb els infants i dels millors moments. El disset de juny faran una representació de la sarsuela catalana "Cançó d'Amor i de Guerra" a Ripollet. Per Sant Joan encendran les falles de llum dels Petits Fallaires Lauredians, el mateix dia hi haurà ball i la rebuda de la flama del Canigó.Per la Festa Major el 27 de juliol l'entitat col·laborarà com ja fa set anys amb Temporada d'Òpera de l'Associació Andorra Lírica, amb coreografies creades expressament per cada muntatge. La segona Trobada Bastonera se celebrarà el 29 de juliol amb la participació de 6 colles convidades. L'endemà es ballarà la sardana "Dansaires Andorrans" de Daniel Areny. El 31 de juliol es faran els Ballets i Ball de La Marratxa i els Bastoners Lauredians participaran al Concert Jove.D'entre el 22 i el 24 de setembre arriba l'edició número vint de la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria, s'organitzarà el sopar medieval al poble d'Auvinyà amb la representació de diferents llegendes i el grup de banderers s'estrenarà amb "El casament d'Ermessenda i Roger Bernat" a la plaça de la Germandat.A l'11 novembre es reprendrà el projecte d'homenatge a l'artista Sergi Mas "Microcosmos, dansant l'imaginari de Sergi Mas" amb la participació de la Jove Companyia Nacional de Dansa i els audiovisuals d'Hèctor Mas i Daniel Arellano.Al gener 2024 l'entitat farà un repàs pels 60 anys de trajectòria amb la participació d'antics dansaires i totes les seccions adultes. Amb la participació de les entitats culturals de la parròquia. I l'exposició immersiva dels 60 anys de l'Esbart Laurèdia i dels 12 anys d'existència del precursor de l'entiat, L'Esbart Andorrà "60+12: de l'Esbart Andorrà a l'Esbart Laurèdia".