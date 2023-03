Durant una hora les barreres d’entrada i sortida van estar alçades

Els aparcaments comunals d’Andorra la Vella van patir una avaria tècnica ahir pels volts de les deu del matí. Mentre els treballadors del comú hi intervenien per posar-hi solució amb l’objectiu de no interrompre el servei per als conductors que en volien fer ús, la corporació va decidir de mantenir alçades les barreres d’entrada i sortida.



La incidència tècnica va poder-se resoldre en una hora, aproximadament. “La incidència ha quedat resolta. Tots els aparcaments comunals tornen a funcionar amb normalitat. Disculpeu les molèsties”, va informar el comú de la capital en una piulada al seu compte oficial a la xarxa social