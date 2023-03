El comú afirma que el projecte d'Arinsal no posa en perill les infraestructures

Actualitzada 09/03/2023 a les 18:33

Les infraestructures de la Massana tenen la capacitat per assumir un eventual increment de la població a Arinsal arran de la construcció d'un projecte immobiliari al centre del poble que podria portar un miler de residents més al poble. La cònsol menor, Eva Sansa, ha assegurat avui a la tarda en roda de premsa que "no hi ha hagut talls de llum" per sobrecàrrega de la xarxa el dies de més afluència de turistes, tal com han denunciat alguns dels veïns que han creat la plataforma Estimem Arinsal en contra del projecte. La mandatària també ha apuntat que l'arribada de més gent al quart tampoc posaria en tensió la xarxa de distribució d'aigua potable.D'altra banda, la cònsol major, Olga Molné, ha afirmat que les sol·licituds de construcció d'aquests edificis, quan es presentin al comú, s'hauran de sotmetre a la legislació vigent. És a dir, a la reforma aprovada a la tardor pel Govern per ajustar el creixement del sector. Aquesta modificació estableix que, mentre els comuns no disposin dels estudis de capacitat de càrerga màxima, els ministeris competents en urbanisme i medi ambient hauran de donar el vistiplau a les sol·licituds. El projecte que preveu construir 32.000 metres quadrats sota coberta al costat del telecabina d'Arinsal està en fase d'al·legacions del pla parcial. Si és aprovat pel comú amb caràcter definitiu, després els promotors podran presentar la sol·licitud d'urbanització i, en acabat, les sol·licitud de construcció per a cada habitatge que integra el projecte.