Un centre més net i amb millor connexió

El procés de participació ciutadana sobre l’embelliment urbà rep unes 500 aportacions

Els lauredians demanen que el centre de la parròquia estigui més net i més ben connectat. Aquestes són les conclusions del pla de participació ciutadana sobre l’embelliment urbà, que ha recollit un total de 500 aportacions. El procés va posar-se en marxa l’octubre de l’any passat i va allargar-se fins al febrer, i va implicar unes 400 persones, entre ciutadans voluntaris i representants de col·lectius específics, com ara escolars, comerciants, restauradors i padrins.



Les zones d’actuació prioritària definides pels ciutadans són l’avinguda Verge de Canòlich i la plaça de la Germandat, així com el nucli antic i els carrers on hi