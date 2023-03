Actualitzada 08/03/2023 a les 18:02

El comú de la Massana ha presentat el projecte per posar el servei de menjador i els esports d'estiu a disposició dels clubs, acadèmies i entitats de la parròquia. L'objectiu d'aquest es millorar el sevei que es dona a les famílies durant les vacanses d'estiu, d'aquesta manera els infants poden fer activitats organitzades per entitats, com per exemple anglès o entrenaments esportius.