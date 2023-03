Els lauredians volen un centre més net i ben connectat

Actualitzada 07/03/2023 a les 21:04

Les zones d'actuació prioritària definides pels ciutadans són l'avinguda Verge de Canòlich i la plaça de la Germandat, així com el nucli antic i els carrers de les Escoles. El cònsol major, Josep Majoral, ha explicat que ara el comú començarà a treballar en un pla d'actuació urbanística amb propostes concretes, com ara reforçar la neteja i donar resposta al problema de la manca d'aparcament al centre urbà. Majoral ha apuntat que es reservaran 250.000 del pressupost per finançar el projecte.

Els lauredians demanen que el centre de la parròquia estigui més net i més ben connectat. Aquestes són les conclusions del pla de participació ciutadana sobre l'embelliment urbà, que ha acollit un total de 500 aportacions. El procés va posar-se en marxa l'octubre de l'any passat i va allargar-se fins al febrer i va implicar unes 400 persones, entre ciutadans voluntaris i representants de col·lectius específics, com ara escolars, comerciants, restauradors i padrins.