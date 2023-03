La corporació aprovarà la modificació del POUP per guanyar espai per als ciutadans tan aviat rebi l’informe definitiu de la CTU

El comú d’Escaldes-Engordany ja té l’acord verbal de la comissió tècnica d’Urbanisme (CTU), l’organisme dependent de Govern que avalua, entre altres coses, les modificacions i revisions dels plans d’urbanisme, al canvi en el pla d’ordenació urbanística par­roquial (POUP). La modificació permet que la corporació obtingui com a mínim el 50% de cessió de sòl privat per a ús públic a les parcel·les propietat de particulars als espais on es facin noves construccions al Clot d’Emprivat. La corporació aprovarà la modificació del POUP tan aviat com rebi l’informe definitiu de la CTU.



En el ple, a més, es va aprovar convertir en

