El comú precisa que es va decidir de manera únicament cautelar

Les obres de l’antic aparcament Giberga, just al davant de l’edifici de Santa Coloma que va ser desallotjat per unes esquerdes que feien témer per l’estabilitat de l’edifici, estan aturades en espera que el comú d’Andorra la Vella doni el vistiplau a la represa. Fonts de la corporació van precisar ahir que l’aturada va ser decidida quan van aparèixer les fissures, però van voler deixar clar que no es pot afirmar que hi hagi cap vinculació entre els problemes a l’edifici veïnal i els treballs a la parcel·la.



Les mateixes fonts van remarcar que l’aturada es va fer com a mesura