Actualitzada 07/03/2023 a les 11:17

La representació de la comèdia Les Franglaises s'ajorna per a la temporada vinent, segons ha anunciat l'Ambaixada de França aquest matí. L'obra musical estava programada per al 23 de març al Centre Cultural i de Congressos Lauredià però no es pot fer per l'incendi que va patir l'equipament el passat 9 de novembre.