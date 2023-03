Talls a la carretera de Collet dels Colls

Actualitzada 06/03/2023 a les 15:37

El comú de la Massana ha anunciat que la carretera de Collet dels Colls, de la zona de Comes de Banyàs restarà tallada dijous i divendres per treballs d'enquitranament. Els tancaments a la circulació es faran de 9.30 hores a 13 hores i des de les 14.30 hores a les 18.30 hores els dos dies.La corporació informa que els treballs formen part de la campanya anual del Govern per millorar la xarxa viària. El comú va proposar arranjar la carretera de Comes de Banyàs perquè hi ha tres trams "que estan força malmesos, amb diversos forats i escletxes". Les obres començaran dimecres amb els treballs de fresat i dijous i divendres s'hauran de fer els talls al trànsit per enquitranar la via.