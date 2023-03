La plaça del Poble guanyarà 1.500 metres quadrats

Actualitzada 06/03/2023 a les 14:23

El projecte guanyador del concurs d'idees de remodelació de la plaça del Poble d'Andorra la Vella preveu ampliar la superfície útil de l'espai de 10.000 a 11.500 metres quadrats. Això s'aconseguirà, segons han explicat avui al matí en roda de premsa els responsables de Data Arquitectura, Mario Blanco i Marta Ruiz, gràcies a la construcció d'una coberta des de l'altura de l'entrada al Centre de Congressos fins a la connexió amb la terrassa del casino, a la qual s'accedirà a través d'una rampa.El projecte executiu s'encarregarà al mateix despatx abans del final de mandat amb l'objectiu, ha assenyalat el cònsol major, David Astrié, que en el proper mandat "tot estigui en ordre per adjudicar-ne la construcció". Ruiz, per la seva banda, ha apuntat que el projecte tindria un cost d'aproximadament quatre milions d'euros. Les obres s'allargarien entre vuit i nou mesos i es desenvoluparien per fases per permetre que els ciutadans poguessin continuar fent ús de la plaça.